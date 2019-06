Agora é oficial. No sábado, 29 de junho, os portões do Parque Mutirama em Goiânia serão reabertos após quase dois anos do fechamento provocado por um acidente que deixou 13 pessoas feridas. Neste período, a Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), à qual o parque é vinculado, coordenou um amplo projeto de reforma dos brinquedos reforçando todos os conceitos de segurança. O trabalho foi acompanhado de perto por um representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO).

Segundo o presidente da Agetul, Ronaldo Vieira, os detalhes da solenidade de reabertura serão definidos com o prefeito Iris Rezende (MDB) nos próximos dias, mas é certo que alunos da rede municipal de ensino serão os convidados de honra. “O prefeito fez questão de reabrir no dia 29 para receber os estudantes antes das férias”, explica.

Durante a reforma, operários de 13 empresas se revezaram no Mutirama para executar ações orientadas pela Bellé Engenharia, a empresa gaúcha que ganhou o processo licitatório para o diagnóstico inicial e emissão dos laudos de segurança. O Mutirama não conta mais com o Twister, o brinquedo onde ocorreu o acidente em julho de 2017 por uma falha na barra central, e a Torre. Já o Teleférico e a Casa Mal Assombrada não serão reabertos de imediato porque as condições de segurança ainda não foram totalmente aprovadas.

Os cem novos colaboradores do parque, aprovados em processo seletivo, passam por treinamento. Ronaldo Vieira, tem reafirmado que a segurança é o grande diferencial da nova fase do Mutirama. “Esta é a nossa preocupação, por isso não pensamos em prazo, mas em qualidade”. Todos os brinquedos receberam um horímetro, equipamento que mede o tempo de uso e indica o momento certo de receber manutenção.

Os preparativos para a reabertura do parque já começaram, mas na próxima segunda-feira as atividades serão reforçadas com aumento no número de operários. Novos bancos, lixeiras e para-raios estão sendo instalados. Em alguns pontos sombreados, próximos a brinquedos, como explica Ronaldo Vieira, serão instaladas mesas para facilitar a permanência das famílias no local. Outros itens que serão renovados é o paisagismo e os sistemas de iluminação e de som.

Quiosques

Por enquanto, os frequentadores não contarão com os quiosques. Atendendo a um Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre Prefeitura de Goiânia e o Ministério Público Estadual, os antigos 46 permissionários que atuavam no interior do parque com contratos precários, tiveram de deixar o local. Agora, haverá somente 26 quiosques padronizados, mas a concorrência pública para selecionar os novos 26 permissionários sofreu atraso. As propostas serão abertas somente no dia 25 e obedecendo um rito legal, o processo pode demorar mais de um mês.

Todos os bebedouros do estabelecimento passaram por reforma. Ronaldo Vieira sugere que as famílias usem o parque para fazer piqueniques.