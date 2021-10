Cidades Paço admite futuros ajustes em novo Código Tributário de Goiânia Prefeito, empresários e autoridades não descartam, durante solenidade, mudanças já em 2022 em lei sancionada nesta quinta-feira que traz mudanças no ISS e IPTU

A assinatura do novo Código Tributário Municipal (CTM) de Goiânia pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) foi marcada por discursos de que ao contrário do código anterior, datado de 1975, este não pode esperar tanto tempo por uma atualização. Além do prefeito, empresários e autoridades presentes na solenidade de sanção do novo CTM nesta quinta-feira (30) trataram d...