Cidades Público reclama de briga e queda de camarote em festival no Serra Dourada, em Goiânia; veja vídeo Uma confusão se formou durante o show desse domingo (26) no estacionamento do estádio; participantes reclamaram nas redes sociais também da estrutura oferecida

Participantes do festival Resenha Surreal, que aconteceu neste domingo (26) no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia usaram as redes sociais para relatar alguns problemas durante o evento. Um deles teria sido a queda do camarote do show. Um vídeo também mostra uma confusão no local. Na página do evento sertanejo no Instagram, os internautas cobram...