Cidades Público cresce no Mutirama Parque registra aumento de 142% no início do período de férias e previsão é que número chegue a ser 14 vezes maior. Agetul busca reparos de brinquedos antes de fluxo intenso

O Parque Mutirama de Goiânia começa, a partir desta semana, a receber um maior número de visitantes com a chegada das férias escolares. Para se ter uma ideia, em uma sexta-feira “comum”, durante o período escolar a média é de 700 pessoas no dia, já ontem foram registradas 1.700 visitas no centro de diversões da capital, segundo a Agência Municipal De Turismo Eventos...