Cidades Pôr do sol colorido encanta em Goiânia Efeito óptico chamado dispersão é responsável pela cor azul do céu e também por trazer tons vermelhos e alaranjados no amanhecer e ao anoitecer. Temperaturas continuam baixas

O pôr do sol está mais colorido em Goiânia. Tem quem ache que a cor avermelhada tem a ver com o frio que se aproxima e outros sugerem que é causado pela “sujeira” do céu. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que toda a beleza que tem sido vista nos últimos dias vem de um efeito chamado dispers...