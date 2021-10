Cidades Pátria amada não pode ser pátria armada, diz arcebispo em Aparecida antes de visita de Bolsonaro Dom Orlando Brandes criticou o que chamou de "criança fuzil", em referência a fotos recentes do presidente com jovens segurando armas

O arcebispo de Aparecida (180 km de SP), dom Orlando Brandes, afirmou que "para ser pátria amada não pode ser pátria armada". A frase foi dita durante a missa desta terça-feira (12), às 9h, a principal celebração no Santuário Nacional do Dia de Aparecida neste Dia de Nossa Senhora. O presidente Jair Bolsonaro, defensor do armamento, é esperado para visita ao san...