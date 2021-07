Cidades Pá carregadeira é usada no resgate de motociclista que colidiu com caminhão em Nova Crixás O homem estava consciente, mas apresentava ferimentos graves na coxa direita e sinais de contusão no tornozelo esquerdo

Uma colisão entre uma moto e um caminhão deixou um motociclista ferido no trevo entre a GO-239 e GO-164, em Nova Crixás, no último sábado (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o piloto da motocicleta embaixo do veículo de grande porte. O homem estava consciente, mas apresentava ferimentos graves na coxa direita e sinais de contusão no tornozelo esquerdo. Conforme inform...