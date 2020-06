Cidades Oxímetro de pulso desaparece do mercado com pandemia Equipamento essencial para pessoas com doenças pulmonares crônicas não está disponível no mercado a pronta entrega. Falta do dispositivo preocupa família de idoso de 94 anos

Um pequeno aparelho que até o início da pandemia do novo coronavírus era utilizado de forma restrita pela população ou por profissionais de saúde desapareceu do mercado. Trata-se do oxímetro, que mede o nível de oxigênio do sangue ou a saturação sanguínea. Em Goiás é praticamente impossível encontrar o equipamento, menor do que a palma de uma mão, que é indicado para...