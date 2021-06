Cidades OVG leva alimentos e colchonetes para policiais na busca por Lázaro Barbosa Caminhão chegou na tarde desta segunda-feira (21) na base montada no distrito de Girassol, em Cocalzinho.

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) entregou na tarde desta segunda-feira (21) alimentos e outros tipos de produtos, como colchonetes, para as forças policiais que estão instaladas em uma base improvisada no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, nas buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, apontado como autor da chacina de uma família em Ceilândia (DF) no d...