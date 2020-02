Cidades "Outros casos estão sendo investigados", diz procurador-geral sobre prefeito de Luziânia Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) obteve afastamento cautelar de Cristóvão Tormin (PSD) por suspeita de crime de importunação sexual

O procurador-geral de Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi, disse no início da tarde desta sexta-feira (21) que o prefeito de Luziânia, Cristóvão Tormin (PSD), que foi afastado do cargo à pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) devido à denúncias de que ele teria cometido o crime de importunação sexual, também está sendo investigado por outros crimes. "...