Cidades Outro casal suspeito de participar da morte de jovem cujo corpo foi jogado na rua é preso em Goiânia Crime ocorreu no dia 20 de agosto deste ano. Os envolvidos teriam passado a noite usando drogas, e matado a vítima com um tiro na cabeça

A Polícia Civil de Goiás prendeu outro casal suspeito de participação no homicídio de Hélio Márcio Batista, de 25 anos, cujo corpo foi abandonado em uma rua do Jardim América, em Goiânia, no dia 20 de agosto deste ano. Câmeras de segurança registraram o momento em que duas pessoas – presas no mesmo dia - abandonam a vítima e fogem. A outra dupla envolvida estava f...