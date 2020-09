Cidades Outras doenças deixaram legado

Especialistas no mundo todo discutem se a pandemia de coronavírus vai ser capaz de mudar o planejamento das cidades, como já ocorreu anteriormente. Até o começo do século 20, acreditava-se que as doenças surgiam do mau cheiro (miasmas) provindos do ar. A Nova Iorque (Estados Unidos) do século 18 deslocou matadouros e curtumes para locais distantes da cidade, e posterior...