Cidades Ousadia do crime: mulher é presa com drogas dentro de tiras de chinelo no Presídio de Formosa Flagrante foi feito por vigilantes da penitenciária na manhã desta quarta-feira (12), segundo a polícia

Uma mulher, de 21 anos, foi presa após ser flagrada com drogas dentro das tiras do chinelo. Ela passava pela revista padrão aos visitantes para entrar como visitante no Presídio de Formosa, no entorno do Distrito Federal, quando os vigilantes da penitenciária encontraram a porção de maconha, segundo a Polícia Civil. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (12). A visita...