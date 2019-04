Vida Urbana Otoplastia: cirurgia plástica é alternativa para pessoas com orelhas proeminentes Cirurgião explica o pré-operatório e recuperação da correção da orelha de abano

Muitas vezes motivada por situações de bullying e problemas com autoestima, a otoplastia é um dos procedimentos estéticos mais comuns em crianças e adolescentes. A cirurgia plástica corrige orelhas de abano, que têm origem genética e atingem de 2% a 5% da população. Ela pode ser feita a partir dos seis anos, idade em que as orelhas chegam a quase 100% do tamanho final. ...