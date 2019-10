Cidades Ossos expostos no Cemitério Jardim da Saudade, em Goiânia, chamam a atenção de visitantes Reportagem do POPULAR verificou restos mortais à mostra no local

Ossos expostos no Cemitério Jardim da Saudade, em Goiânia, chamaram a atenção de quem visitou o local nesta terça-feira (15). O POPULAR esteve no local e constatou que restos de corpos estavam à mostra. Após a reportagem passar pelo estabelecimento, no entanto, a Prefeitura de Goiânia providenciou o fechamento do local, ainda nesta terça-feira. O gerente de Cemité...