Cidades Ossada humana é encontrada no Campus 2 da UFG, em Goiânia A vítima ainda não foi identificada. Equipes da Delegacia de Investigação de Homicídios e do Instituto Médico Legal estiveram no local

Uma ossada humana foi encontrada no Campus 2 da Universidade Federal de Goiás (UFG), na saída para Nerópolis, em Goiânia, nesta terça-feira (7). Equipes da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A vítima ainda não foi identificada. A Polícia Técnico-Científica informou que os agentes irão trabalhar para d...