Cidades Ossada encontrada em Niquelândia pode ser de idosa desaparecida no dia 1º de janeiro Ao lado dos restos mortais foram encontradas roupas que conferem com aquelas usadas por Romilda de Fátima Santana quando foi vista pela última vez

A Polícia Civil de Niquelândia pode ter encontrado neste sábado (6) a ossada da idosa Romilda de Fátima Santana, de 72 anos, que desapareceu no dia 1º de janeiro na zona rural de Niquelândia. Os restos mortais foram localizados perto de um rio junto com as roupas que a mulher usava quando saiu da sede da fazenda de um familiar, às margens do lago Serra da Mesa, para um p...