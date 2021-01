Cidades OSs não podem contratar profissionais da saúde como pessoa jurídica em hospitais públicos de Goiás Novas liminares em ações propostas pelo MPT impõem multas às instituições que insistirem nas contratações irregulares

Duas decisões da Justiça do Trabalho em Goiás impedem que organizações sociais que estão gerindo hospitais públicos contratem profissionais de saúde como pessoa jurídica. As liminares, em ações propostas pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), foram dadas este mês e obrigam as instituições a admitirem os profissionais como pessoa física. As decisõ...