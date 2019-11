Cidades “Os que provarem inocência retornarão às funções em total tranquilidade”, diz Caiado sobre Bombeiros Comandante-geral e mais cinco militares foram afastados da corporação após apuração do MP que investiga esquema de venda do Certificado de Conformidade

O governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM) afirmou, na manhã desta quinta-feira (21), que os militares do Corpo de Bombeiros de Goiás, que estão sendo investigados pela Operação Desconformidade, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), poderão retornar aos cargos se comprovarem inocência. A declaração foi feita durante o lançamento do Pacto Goiano pelo Fim da Vi...