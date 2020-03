O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez uma convite nesta quinta-feira (26) às pessoas que criticam as medidas de isolamento adotados pelo Estado. "Todos aqueles que estão achando que isso aqui é uma gripezinha, nós estamos precisando de voluntários. Que eles venham para cá como voluntários que nós vamos treiná-los", afirmou.

Segundo o governador, isso ajudaria os "palpiteiros" a conhecerem a realidade dos pacientes e de seus familiares. "Em uma semana vamos prepará-los para higienizar, limpar pacientes e auxiliar as pessoas aqui."

A declaração foi dada durante a abertura do Hospital de Campanha (HCamp) para enfrentamento do coronavírus em Goiás, nesta manhã. Durante o discurso, Caiado expressou solidariedade à família da primeira paciente morta por Covid-19 no Estado.

O governador voltou a reafirmar a necessidade do isolamento social. "Agora de repente virou uma paranóia total, porque agora todo mundo vai quebrar, que vai ser o desemprego total. Gente, em todo lugar que passou o coronavírus teve o desemprego, teve óbitos e teve empresas quebradas. O que nós estamos fazendo em Goiás é tentando minimizar", explicou.

Caiado criticou os que utilizam argumentos econômicos para pedir a volta das pessoas ao trabalho, e se referiu "aquele pessoal ganancioso que acha que tudo é dinheiro e que precisa liberar tudo". O governador mandou um recado: "Vocês podem ficar tranquilos que nós em Goiás estamos sabendo fazer com as coisas aconteçam dentro de regras científicas e técnicas, de critérios que nós estamos analisando hoje com o que deu certo no mundo".