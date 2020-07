Cidades Os motivos para a epidemia ainda estar vencendo a guerra em Goiás Especialistas e gestores ouvidos pelo POPULAR falam sobre os principais pontos que mantêm o novo coronavírus avançando numa velocidade preocupante

Quatro meses depois dos primeiros casos confirmados do novo coronavírus, Goiás chega perto das mil mortes e mais de 35 mil contaminados confirmados. Não se conseguiu manter o isolamento social, alto apenas na segunda quinzena de março, os números não param de crescer e os leitos críticos já estão quase lotados, com fila no sistema de regulação e casos de morte sem co...