Cidades OS do HCamp de Águas Lindas é investigada no Rio Alvo de operação do Ministério Público fluminense por fraude e desvio terá 5 contratos com Goiás que somam R$ 270 milhões. Saúde diz que pode romper se descobrir irregularidades

A mesma organização social responsável pela administração de dois hospitais de campanha e três policlínicas em Goiás é investigada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) por desvio de recurso público. O Instituto dos Lagos Rio é suspeito de ter desviado R$ 9,1 milhões em contratos com fornecedores e fraudar atestados técnicos para ganhar contrato...