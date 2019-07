Cidades OS de Salvador vence chamamento para assumir o Hugo, em Goiânia É a terceira organização social a administrar o principal hospital de urgências de Goiás. Ela entra no lugar do Instituto Haver, que venceu contrato emergencial no final de novembro

O Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) venceu o chamamento público para assumir a gestão do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O resultado foi divulgado na manhã desta sexta-feira (19) no site da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O INTS ficou com 73,35 pontos na avaliação da proposta técnica, contra 71,5 pontos d...