Cidades OS assume policlínica Regional de Posse Antiga organização Social em Saúde teve seu contrato suspenso após ser alvo de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro

A Organização Social em Saúde (OS) Instituto Cem deve assumir o gerenciamento, a operacionalização e à execução das atividades da policlínica Regional de Posse, no Nordeste de Goiás. A informação foi publicada no Diário Oficial de Goiás (DOE) no último dia 29 de outubro. O contrato entre as partes terá duração de 41 meses e 12 dias. Mensalmente deve ser repassado a OS o...