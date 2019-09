Cidades Ortodontistas oferecem orientação gratuita em shopping de Aparecida de Goiânia Os dois dias de atividades, em parceria com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, terão como foco as crianças

Alterada às 15h47 Nesta sexta-feira (20), quando é comemorado o Dia do Ortodontista, e também no sábado (21), profissionais ligados à Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR Goiás) oferecerão orientação de forma gratuita à população no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, dentro da programação da campanha “Sorria Setembro”. Os ortodontistas vão ...