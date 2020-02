Cidades Organização criminosa que roubava bancos no interior de Goiás é condenada pela Justiça De acordo com as investigações, o grupo, formado por sete pessoas, participou do roubo a uma agência bancária de Mara Rosa, município do Norte de Goiás, e de vários outros a bancos e a carros-fortes no interior do Estado

Atualizado às 16h38 Sete pessoas que integraram uma organização criminosa desmantelada pela Operação Novo Cangaço, desencadeada entre 2015 e 2016, foram condenadas pela Justiça de Goiás. De acordo com as investigações, o grupo participou do roubo a uma agência bancária de Mara Rosa, município do Norte de Goiás, e de vários outros a bancos e a carros-fortes no interior do Estado. As penas variam de cinco a 19 anos de prisão, de acordo com a partic...