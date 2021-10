Um homem foi preso em Goiânia suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em roubo de cargas de sementes e caminhões, que teria causado um prejuízo de cerca de R$ 10 milhões às vítimas. Segundo a Polícia Civil, o investigado seria responsável por realizar as adulterações dos sinais identificadores dos caminhões e carretas roubados.

A força-tarefa que desarticulou a associação foi composta pela Polícia Civil (por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas), PRF e PMGO. No local da prisão, uma oficina mecânica, foram recuperados três caminhões e carretas já com os sinais identificadores modificados.

Segundo as investigações, os veículos eram utilizados transbordo de cargas roubadas em outras unidades da federação. Agora, as investigações prosseguem com o objetivo de prender os demais envolvidos.