Cidades Organização ajuda a matar a fome de famílias afetadas pela pandemia O alvo principal são crianças que eram atendidas em creches da instituição e que ficaram sem merenda escolar

A pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) revelou um universo de vulnerabilidades e a mais dramática delas é a fome. Essas situações vão se revelando à medida em que avançam os dias sem que haja uma melhora significativa no quadro de infectados e consequente de óbitos. Com atividades reduzidas, famílias perdem poder econômico. “Neste momento é a fome que está batendo à p...