Cidades Orçamento do Iphan em Goiás neste ano é de R$ 13 milhões Novo superintendente não possui experiência técnica, mas terá de lidar com gestão e escolha de projetos de preservação da história goiana

O novo superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás terá nas mãos a responsabilidade de preservar o patrimônio material e imaterial. Só neste ano, o orçamento do órgão no momento é de R$ 13 milhões, com obras já contratadas. Existem, ainda, ações em fase de licitação, como a restauração do Teatro Sebastião Pompeu de Pina, e...