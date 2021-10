Cidades Oposição entra com notícia-crime contra Bolsonaro por associar vacina anti-covid e Aids Pedido foi feito nesta segunda-feira (25) pela bancada do PSOL na Câmara e o deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE)

A bancada do PSOL na Câmara e o deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE) protocolaram nesta segunda-feira (25) uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por ter associado, durante live semanal, vacinas contra Covid-19 ao desenvolvimento de Aids. Em uma rede social, a líder do PSOL na Câmara, Talíria Petrone (RJ), disse que o partido e o deputado do PDT entrariam com a ...