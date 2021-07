Cidades Operador de pá carregadeira morre após máquina tombar sobre ele em Rio Verde Vítima de 32 anos perdeu o controle da direção enquanto tentava subir um morro

Ismael Ferreira Araújo, de 32 anos, morreu nesta sexta-feira (29), após uma pá carregadeira tombar sobre ele, em Rio Verde, no sudoeste goiano. Ele operava a máquina e tentou subir um morro, mas perdeu o controle da direção. Ismael teve fraturas no quadril, no pescoço e no braço, além de ferimentos internos e não resistiu. Para retirar a máquina de cima do operador f...