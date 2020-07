Cidades Operação vistoria cumprimento do decreto no comércio do Centro de Goiânia Prefeito Iris Rezende determinou o fechamento do segmento por 14 dias na capital

A Central de Fiscalização da Covid-19 da Prefeitura de Goiânia vistoria nesta quinta-feira (9) se os comércios do Centro da capital estão cumprindo o decreto municipal que prevê o fechamento do segmento por 14 dias e reabertura nos próximos 14. O setor Central tem 135 casos confirmados de Covid-19 e ocupa o oitavo lugar ente os dez bairros com mais casos, de aco...