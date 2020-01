Cidades Operação Sofisma: Polícia Civil aponta desvios na ordem de R$ 2,5 milhões Além de 17 mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil solicitou a prisão de alguns alvos, mas o pedido foi indeferido pela Justiça

A Polícia Civil (PC) informou na manhã desta quinta-feira (23) que, de acordo com dados iniciais do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a Operação Sofisma apura desvios na ordem de R$ 2,5 milhões de verbas públicas de campanhas educativas relacionadas a diversos órgãos do Estado. A ação investiga fraudes na contratação e superfaturamento de contratos celebr...