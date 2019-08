Cidades Operação recupera mais de cem cabeças de gado roubadas no Entorno do Distrito Federal Investigações começaram a partir do roubo de 18 animais de uma empresa na região de Orizona

Uma operação realizada nesta quinta-feira (1º) recuperou mais de cem cabeças de gado roubadas, em Cocalzinho, no Entorno do Distrito Federal (DF). As investigações começaram após o roubo de 18 animais de uma empresa na região de Orizona. Na época do crime, o motorista foi abordado por dois indivíduos armados. A vítima foi mantida refém até colocar os animais em outro c...