Operação que mira grupo suspeito de realizar ataque cibernético contra o STF tem mandado em Goiás

Atualizada às 9h27. Suspeitos de praticar um ataque cibernético contra o Supremo Tribunal Federal (STF) no mês de maio são alvos, nesta terça-feira (8), de uma operação da Polícia Federal (PF). De acordo com informações da corporação, o núcleo do grupo está localizado em Pernambuco, com ramificações em Goiás e em São Paulo. Três mandados de prisão e outros...