Cidades Operação que apura fraudes em recursos para Covid-19 faz buscas no DF, Goiás e mais 7 Estados A investigação apura se um ex-secretário de saúde de Roraima teria atuado junto a um deputado estadual em exercício e um ex-deputado estadual para fraudar as licitações, privilegiando empresas que faziam parte do esquema

Atualizada às 13h32. A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (13) uma nova operação contra fraudes em licitações de insumos e equipamentos destinados ao combate do novo coronavírus em Roraima. Pelo menos 150 agentes cumprem 36 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em oito estados: Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará,...