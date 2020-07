Cidades Operação que apura fraudes em compra de testes para Covid faz buscas em GO, mais 6 Estados e no DF MP do Distrito Federal investiga compra feita pelo DF de empresas instaladas em Goiânia e em Formosa. Secretaria de Saúde de Goiás não comprou testes durante a pandemia e não é alvo da operação, diz governo

Atualizada às 13h33. Uma ação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que apura irregularidades na compra de testes para Covid-19 pelo DF, realiza buscas e apreensões na manhã desta quinta-feira (2) em Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Paraná, e no próprio Distrito Federal. Agentes cumprem 74 mandados e...