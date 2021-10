Seis pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma quadrilha que furtava gado com o objetivo de causar desvalorização de uma propriedade rural em Niquelândia. O prejuízo causado pela organização criminosa, que atuava também em Minas Gerais, é de cerca de R$ 150 mil.

Segundo as investigações da Delegacia de Repressão à Crimes Rurais, o líder do grupo tramou os furtos de 27 cabeças de gado porque não conseguiu comprar parte da fazenda onde os animais estavam, a qual fazia limite com sua propriedade.

A operação Speculatio contou com o apoio de policiais de Jaraguá e Santo Antônio do Descoberto.