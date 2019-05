Cidades Operação policial termina com três mortos, dois presos e meia tonelada de pasta-base apreendida Investigações apontam, que os traficantes fornecedores da droga seriam os verdadeiros donos da aeronave, que custaria cerca de R$ 800 mil

A cena toda poderia estar em um filme de ação: um bimotor pousa em uma pista de terra iluminada de improviso com lâmpadas de LED, no meio do cerrado de Goiás, na região rural próxima a Quirinópolis. Com o avião ainda em movimento, fardos recheados de pasta base de cocaína são arremessadas pelo compartimento de trás do veículo e a aeronave volta a voar. Em seguida, equ...