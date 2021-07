Cidades Operação nacional combate incêndio florestal em Goiás e outros 10 estados Primeiro plano integrado será lançado por Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta quinta-feira (22)

Goiás e outros 10 estados brasileiros participarão de um plano integrado de combate a incêndios no país lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Operação Guardiões do Bioma, que será lançada às 10h30 desta quinta-feira (22) ocorrerá entre os meses de agosto a novembro conforme as necessidades de cada Estado e estão inclusos ainda: Mato Grosso, Amazonas, A...