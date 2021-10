Operação cumpre mandados de prisão na Comurg, em Goiânia

Uma operação do Ministério Público do Estado de Goiás, com apoio da Polícia Militar (PM), cumpre sete mandados de prisão e 36 de busca e apreensão na sede da Companhia de Urbanização do Município de Goiânia (Comurg), durante a manhã desta terça-feira (26), na Vila Aurora. A operação também tem desdobramentos no Setor Bueno.

De acordo com informações iniciais divulgadas pela TV Anhanguera, um grupo empresarial estava se beneficiando de um esquema para praticar fraudes em licitações e outros crimes, como corrupção. O MP também investiga a participação de uma loja de pneus, da Vila Aurora, no esquema.

TJ de Goiás julga, na 4ª feira, aposentadoria de juiz denunciado por esquema

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) vai julgar nesta quarta-feira (27) o processo administrativo que pode resultar na aposentadoria compulsória do juiz Levine Artiaga. O magistrado que atualmente recebe R$ 39 mil por mês é o principal acusado de um esquema milionário de fraudes em decisões de reconhecimento de paternidade.

Afastado cautelarmente das atividades desde o dia 2 de dezembro do ano passado, Artiaga está na magistratura desde 22 de setembro de 2005. A decisão pelo afastamento se deu diante de diferentes denúncias de atuação criminosa para favorecimento pessoal em esquemas milionários, não estando limitados aos processos de reconhecimento de paternidade.

Preço do litro da gasolina chega a R$ 7,27 em Goiânia e deve subir de novo

Motoristas goianienses que precisaram abastecer o carro ontem tomaram mais um susto: o preço da gasolina já havia chegado a R$ 7,27 e o do etanol alcançou os R$ 5,27 em alguns postos. Muita gente pensou que os novos preços já seriam um reflexo antecipado do novo reajuste anunciado pela Petrobras nas refinarias a partir de hoje: de R$ 0,21 para a gasolina e R$ 0,28 para o diesel. Mas não é bem assim. O aumento de ontem não tem nada a ver com os novos valores praticados pela estatal hoje e o preço vai voltar a subir ainda mais esta semana.

Ontem, de acordo com o levantamento de preços em tempo real da Secretaria da Economia, o preço da gasolina variava entre R$ 6,39 e R$ 7,27 na capital. Já o etanol custava entre R$ 4,59 e R$ 5,27. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado (Sindiposto), Márcio Andrade, afirma que as distribuidoras começaram a aumentar seus preços desde a última quarta-feira. A alegação é que os valores praticados já estariam refletindo a maior importação do produto com preços mais caros. “Isso gera uma dificuldade financeira cada vez maior para os postos, que precisarão de um capital de giro maior para comprar o produto”, destaca.