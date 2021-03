Cidades Operação investiga vereadora de Uruaçu por fornecimento de remédios controlados de forma fraudulenta Ação apura ainda a suspeita de emissão de guias médicas e o crime de compra de votos

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (25), na casa e no gabinete de uma vereadora de Uruaçu. Além dela, a operação Falsas Intenções investiga dois médicos não credenciados na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a Polícia Civil (PC), a ação apura a suspeita de emissão de guias médicas e fornecimento de medicamentos c...