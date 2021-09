Cidades Operação investiga desvio de recursos destinados para o combate à pandemia em hospitais de Goiás A Justiça autorizou o sequestro de aproximadamente R$ 6 milhões em bens para reparação de danos causados ao poder público

Atualizada às 8h53. Uma operação da Polícia Civil (PC), nesta quinta-feira (16), apura o desvio de recursos públicos na área de saúde no ano de 2020. As equipes cumprem 23 mandados de busca e apreensão, sendo 21 em Goiânia e outros dois em Buritizal e Ituverava, no estado de São Paulo. A Justiça autorizou o sequestro de aproximadamente R$ 6 milhões em bens para ...