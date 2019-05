Cidades Operação integrada resulta na interdição de oito estabelecimentos por crimes ambientais, em Goiânia Participaram da operação o Comando de Policiamento Ambiental, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Agência Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

Uma operação integrada entre órgãos municipais e estaduais resultou na interdição de oito estabelecimentos nesta quinta-feira (9) em Goiânia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), dos locais interditados, cinco descartavam materiais altamente poluentes de forma irregular no meio ambiente, enquanto os outros três apresentaram problemas com licenciamento. As interd...