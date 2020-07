Cidades Operação flagra 87 trabalhadores rurais em condições análogas à escravidão em Sítio D’Abadia Ação foi realizada por Polícia Rodoviária Federal com apoio do Ministério Público do Trabalho e Secretaria de Inspeção do Trabalho

Uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com o Ministério Público do Trabalho e da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) flagrou 87 trabalhadores em condições precárias de trabalho em uma fazenda em Sítio D’Abadia, em Goiás. As ações aconteceram no início do mês e nesta semana, entre os dias 28 e 30 de julho, as equipes retornaram a...