Cidades Operação flagra 49 motoristas dirigindo sob efeito de álcool no Entorno do Distrito Federal Ação foi realizada nas BRs 020, 040, 050, 060 e 070, e nas cidades de Valparaíso de Goiás, Luziânia, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto, Formosa, Planaltina de Goiás e Águas Lindas de Goiás

Quarenta e nove motoristas foram flagrados, na noite de sábado (13), pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo sob efeito de álcool em rodovias no entorno do Distrito Federal. Em um dos casos, o teste do bafômetro de um condutor, de 38 anos, acusou 0,90 mg de álcool por litro de ar. O volume é quase o triplo do índice que configura crime de trânsito. Ele foi encaminhado à...