Operação flagra 177 motoristas embriagados após Villa Mix, em Goiânia

Cento e setenta e sete motoristas foram flagrados dirigindo embriagados, neste final de semana, em Goiânia, ao saírem do Festival Villa Mix. Deste total, nove acabaram presos por apresentar teor alcoólico acima de 0,34 mg por litro de sangue. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as autuações deste ano mais do que dobraram em relação aos dados de 2018, quando h...