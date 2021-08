Cidades Operação em Goiás recupera carga de 25 toneladas de arroz avaliada em R$ 100 mil O objetivo do suspeito, segundo a polícia, seria seguir para não levantar suspeitas e depois registrar Boletim de Ocorrência afirmando que foi roubado

Uma carga de 25 toneladas de arroz ensacado e avaliada em R$ 100 mil foi recuperada durante a Operação Rice Up, da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Economia de Goiás. A polícia informou que o caminhão foi carregado em uma empacotadora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e tinha como destino Brasília. Durante o trajet...