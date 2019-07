Cidades Operação em Goiás e Mato Grosso desarticula quadrilha comandada por detentos No total, 73 mandados de prisão e busca e apreensão devem ser cumpridos. Destes, 22 são de presos de GO e MT

As Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária deflagraram, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Agenda Nacional 1 em combate a crimes coordenados de dentro de presídios e centros socioeducativos do Mato Grosso e Goiás. Os crimes seriam cometidos No Estado vizinho e em Goiás, no município de Aragarças (GO), que faz divisa com Barra do Garça (MT). No total, 3...