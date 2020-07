Cidades Operação em Formosa mira coronel da PM por suposto uso indevido do cargo para benefício particular O juiz Rodrigo Foreux, da Vara de Fazendas Públicas, foi o responsável por expedir os mandados de busca e apreensão na região

A 5ª Promotoria de Justiça de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (10), a operação Arca de Noé, que mira um coronel comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar da cidade goiana, identificado como L.A.R., por suposto uso indevido e ilegal da estrutura da PM para benefício pessoal e econômico particular. O juiz Rodrigo F...